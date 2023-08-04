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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023, 16:20 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023, 16:50

Şile Ağlayankayalar'da denizin ortasında kadına şiddet kamerada! Acımasızca dövdü!

Şile'de botta tartıştığı kadını darbeden bir kişi sahildekiler tarafından görüntülendi.

Şile'de botta tartıştığı kadını darbeden bir kişi sahildekiler tarafından görüntülendi.

Olay dün saat 20.00 sıralarında Şile Ağlayankayalar Mevkiinde meydana geldi. Açıkta bulunan botun üzerindeki erkeğin yanındaki kadını acımazsızca darbetmeye başladı. Sahilde arkadaşlarıyla vakit geçiren Mustafa Savaş ise kadının çığlıklarını duydu. Polisi ve ardından sahil güvenlik ekiplerini arayan Savaş, sahilden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki botu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görgü tanığı Mustafa Savaş, "Olaya şahit oldum ve çok üzüldüm. Kadını acımasız bir şekilde denizin ortasında dövüyordu. Müdahale etmek istedim. Ama uzak mesafedeydi. Ama sesi geliyordu, bağırış çığlık sesleri geliyordu. Ve hemen yanında plaj vardı. Plajda, can kurtarma ekipleri vardı. Ama sessiz kaldılar. Görmediklerine inanmıyorum. Mutlaka gördüler ama kimse müdahale etmedi. Ben hemen polisi aradım. Sahil güvenliğe yönlendirdiler. Sahil güvenliği aradım. Sahil güvenlik hemen geleceğini söyledi ama olaydan bir saat sonra geldiler. Ve onlar da çoktan uzaklaşmıştı. Biraz yakın olsa aslında 300 metre uzaklıkta falandı. Yakın olsa tabii ki ben de belki korkuturdum, bağırırdım, çağırırdım. Korkutarak kaçırabilirdim. Aslında onları fark ettim orada geziniyorlardı. Çığlığı hemen dikkatimi çekti." dedi.


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