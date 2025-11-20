Silahlı dehşet kamerada! Böyle vurdu!

Tartışma Bir Anda Silahlı Saldırıya Döndü

İstanbul'un Güngören ilçesi Merter Mahallesi'nde yaşanan olayda, iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Sokak ortasında silahını çıkaran saldırgan, tartıştığı kişiyi herkesin gözleri önünde bacağından vurdu.

Çevredekiler Şaşkınlıkla İzledi

O sırada olay yerinde bulunan vatandaşlar yaşananları şaşkınlıkla izlerken, silah sesleri mahallede paniğe neden oldu. Saldırı anı ise çevredeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis Şüpheliyi Arıyor

Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.