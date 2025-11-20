PODCAST CANLI YAYIN
Silahlı dehşet kamerada! Böyle vurdu!

İstanbul’un Güngören ilçesi Merter Mahallesi’nde bir şahıs, tartıştığı kişiyi sokak ortasında silahla bacağından vurdu. O anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

Tartışma Bir Anda Silahlı Saldırıya Döndü

İstanbul'un Güngören ilçesi Merter Mahallesi'nde yaşanan olayda, iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Sokak ortasında silahını çıkaran saldırgan, tartıştığı kişiyi herkesin gözleri önünde bacağından vurdu.

Çevredekiler Şaşkınlıkla İzledi

O sırada olay yerinde bulunan vatandaşlar yaşananları şaşkınlıkla izlerken, silah sesleri mahallede paniğe neden oldu. Saldırı anı ise çevredeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis Şüpheliyi Arıyor

Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

