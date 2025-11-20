Siirt’te sis bastı: Araç koyun sürüsüne daldı! 3 hayvan telef
Kurtalan’da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda bir araç koyun sürüsüne çarparak 3 koyunun telef olmasına neden oldu.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde yoğun sisin etkisiyle meydana gelen kazada seyir halindeki bir araç koyun sürüsüne çarptı. Kazada yaralanan olmazken 3 koyun telef oldu.
Görüş mesafesi sıfıra indi
Kaza, Gökdoğan mevkiinde sisin yoğunlaştığı saatlerde yaşandı. Sürücünün görüş mesafesinin düşmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve yol üzerindeki koyun sürüsüne çarptığı belirtildi.
Jandarma trafik akışını kontrol etti
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.