Siirt’te sis bastı: Araç koyun sürüsüne daldı! 3 hayvan telef

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Jandarma trafik akışını kontrol etti İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Görüş mesafesi sıfıra indi Kaza, Gökdoğan mevkiinde sisin yoğunlaştığı saatlerde yaşandı. Sürücünün görüş mesafesinin düşmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve yol üzerindeki koyun sürüsüne çarptığı belirtildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yoğun sisin etkisiyle meydana gelen kazada seyir halindeki bir araç koyun sürüsüne çarptı. Kazada yaralanan olmazken 3 koyun telef oldu.