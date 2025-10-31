Siirt’te aile faciası: 2 ölü, 3 yaralı! Zanlı tutuklandı

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan aile içi kavga, trajediyle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre O.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Mine Arı ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce O.A., yanında bulunan iki tabancadan biriyle önce eşine, ardından onu kurtarmaya gelen aile fertlerine ateş açtı.

Eşi ve amcasını öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

Saldırıda O.A.'nın eşi Mine Arı ve amcası Özgür Arı olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayda zanlının annesi M.A. (50), yengesi N.A. (41) ve diğer amcası F.A. (45) ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan M.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Zanlı mahkemece tutuklandı

Olayın ardından kaçan şüpheli O.A., Kurtalan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.