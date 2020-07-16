A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin, aralarında ABD'de Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, iş adamları Bill Gates ve Elon Musk ile Apple ve Uber'in de bulunduğu milyonlarca takipçili bazı Twitter hesaplarının ele geçirilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte tüm detaylar...
Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin A Haber'de açıkladı: Twitter'ı kimler, neden hackledi?
16.07.2020 23:43
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