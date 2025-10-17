Sarıyer’de TIR faciası: Çocuk parkının yanında devrildi... Kaza anı kamerada!
Sarıyer Maden Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR şarampole devrildi. Sürücü yaralanırken, olay anında hemen yanındaki çocuk parkında belediye etkinliği vardı. Faciadan dönüldü.
Kaza, Sarıyer'in Maden Mahallesi'nde cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü, aracı kontrol edemeyerek şarampole devrildi.
Sürücü yaralandı
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Faciadan dönüldü
TIR'ın devrildiği noktanın hemen yanında, Sarıyer Belediyesi'nin çocuk etkinliği için kurulan park alanı bulunuyordu. O sırada alanda çok sayıda çocuğun ve ebeveynin bulunduğu öğrenildi. Kazanın birkaç metre ileride yaşanmaması büyük bir faciayı önledi.
Kaza anı kamerada
Devrilme anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde TIR'ın kontrolden çıkarak savrulduğu, ardından devrilerek parkın kenarına çarptığı görülüyor.