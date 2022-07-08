İstanbul'un özellikle Anadolu yakasında faaliyet yürüten suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de belirlenen adreslere 29 Haziran'da baskın yapan polis, 119 şüpheliyi yakalamıştı. Ara gözaltılarla yakalananların sayısı 122'ye yükselmiş, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, çek, senet, dijital malzeme, 900 bin dolar ve 413 bin avro ele geçirilmişti. Aralarında dizi oyuncuları ve spor yorumcularının da bulunduğu bazı ünlüler de soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrılmıştı.

SORGULAR GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi Erdal Acar'ın ise "çete elebaşı" olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı belirtilmişti. Dün emniyet sorgusu ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheliler arasında Erdal Acar da vardı. Acar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "yağma" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin bütün gece süren ifadeleri sabah saatlerinde tamamlandı. Erdal Acar, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.