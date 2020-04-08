Sağlık sistemini hedef alan Halk TV'nin yalanı canlı yayında bozuldu! İşte iftira atılan o hastaneden görüntüler | Video 08.04.2020 16:56

Halk TV'de sağlık sistemini hedef alan yalan haberlerin ardı arkası kesilmiyor. ''601 sağlık çalışanı öldü'' yalan haberinin ardından Antalya'da Onkoloji hastalarına sağlık hizmeti verilmediği iddiası yöneltilerek bu kadarına da pes dedirtti. A Haber ekipleri bu skandal iddianın ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümüne giderek canlı yayında iddiaları çürüttü. İşte Halk TV'nin yalanının canlı yayında ortaya çıktığı o görüntüler...

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünyayı etkisi altına aldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüs şu ana kadar 82 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken 1 milyonu aşkın kişiye bulaştı.

Dünya koronavirüsle mücadele ederken CHP yandaşı medya da durumu kullanmaya başladı. Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 601 sağlık çalışanın vakanın görüldüğüne dair açıklamalarını çarpıtarak "Öldü" diye lanse eden Halk TV bu sefer de hastaneler üzerinden algı operasyonu yapmaya başladı.

Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu programda Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Onkoloji bölümünde tedavi gören hastalara hizmet verilmediği iddia edildi.

A Haber ekipleri bu skandal iddianın ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümüne giderek canlı yayında iddiaları çürüttü.