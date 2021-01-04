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Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber'de İlker Başbuğ'un tepki çeken darbe imasını yorumladı

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber'de İlker Başbuğ'un tepki çeken darbe imasını yorumladı
04.01.2021 15:42
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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" sözleriyle darbe iması yaptı. Başbuğ'un bu sözleri kamuyonun tepkisini çekti. Sosyal medyada da Başbuğ'un darbe iddialarına tepki gösterildi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında İlker Başbuğ'un tepki çeken bu sözleri hakkında "Türkiye'de bırakın darbeyi çağrıştırmak bununla ilgili hafızayı canlandırmaya çalışmak bile Türk milleti tarafından çok net, sert, açık bir tepki görür" yorumunu yaptı.


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