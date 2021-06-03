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Restoran çıkışı karısını döven adama meydan dayağı! O anlar kamerada

Restoran çıkışı karısını döven adama meydan dayağı! O anlar kamerada
03.06.2021 10:04
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İstanbul Beylikdüzü’nde yabancı uyruklu bir şahıs restoran çıkışında çocuklarının gözü önünde eşini tekme tokat dövdü. Olayı gören vatandaşlar karısını döven adama meydan dayağı attı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay dün saat 16.30 sıralarında Beylikdüzü Marinada yaşandı.



Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir aile, marinada bulunan restoranda yemek yedi.

BİR ANDA EŞİNİ YUMRUKLAMAYA BAŞLADI
Restoran çıkışında adam bir anda eşini yumruklamaya başladı. Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerek baygınlık geçirdi.





ÖNCE AYIRMAYA ÇALIŞTILAR
Çevrede bulunan vatandaşlar iki çocuğunun önünde karısını döven adama sözlü tepki göstererek ayırmaya çalıştı.





MEYDAN DAYAĞI
Öfkeli adam kendisine tepki gösteren vatandaşlara da saldırmaya başlayınca vatandaşlar tarafından darp edildi. Adam olay yerinden uzaklaşırken yerde baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar gerçekleştirdi.




POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışma başlattı.

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