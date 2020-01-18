Rahşan Ecevit hayatını kaybetti! Rahşan Ecevit'in son isteği neydi? 18.01.2020 11:19

Türk siyasi tarihinin en önemli kadın figürlerinden olan merhum Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) 97 yaşında hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yuman Rahşan Ecevit'in vasiyeti ise dikkat çekti... Peki, Rahşan Ecevit'in son isteği neydi? İşte Rahşan Ecevit'in son isteği...





Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) 97 yaşında hayatını kaybetti.





Ecevit'in ölüm haberinin ardından GATA'ya adeta akın oldu. Tüm siyasi partilerden Rahşan Ecevit için taziye mesajları paylaşıldı.

Rahşan Ecevit'in cenaze programı henüz belli değil. Cenaze programının yarın açıklanacağı öğrenildi.





RAHŞAN ECEVİT'İN VASİYETİ

Öte yandan, Rahşan Ecevit yıllar önce vasiyetini açıklamış ve Bülent Ecevit'in yanına defnedilmek istediğini ifade etmişti.