Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi

Son dakika haberi... Teröristlerin inleri başlarına yıkılmaya devam ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN AKAR'IN KARA KUVVETLERİ HAREKAT MERKEZİ'NDEKİ YOĞUN MESAİSİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gece geç saatlere kadar Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden "Pençe-Kilit Operasyonu"na katılan birlik komutanları ile video konferans aracılığıyla toplantı yaptı, sahadaki son durumu değerlendirdi.



Akar, Mavi Vatan Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin ardından Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne gelerek Pençe-Kilit Operasyonu'nu takip etti.



Bakan Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile gece geç saatlere kadar operasyona katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

SIRA KANDİL'DE

Bordo bereli ve özel eğitimli komandoların Zap Vadisi, Avaşin Vadisi ve Metina bölgesinde 'Hilal' şeklinde üç koldan ilerleyişi sürerken, bölgede güvenli alanların oluşturulmasından sonra sıradaki hedef ise, örgütün sözde ana karargahı Kandil ile Gare olduğu belirtiliyor.

Mehmetçiğin Kandil'e doğru ilerlemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemde başlattığı teknik ağırlıklı ve en kapsamlı olan Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'ı da panikletti. Operasyonun 2'nci gününde açıklamalarda bulunan Karayılan, Kuzey Irak'taki Barzani yönetiminden destek istedi.