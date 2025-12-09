PODCAST CANLI YAYIN
Otellerde kimlik fotokopisi dönemi bitti: KVKK kararıyla tamamen yasaklandı

KVKK’nın yayımladığı ilke kararıyla otellerin kimlik fotokopisi alma uygulaması resmen sona erdi. Artık konaklama sırasında sadece kimliğin ibrazı yeterli olacak, fotokopi ve tarama işlemleri yapılamayacak. Mevcut fotokopilerin ise tutanakla imha edilmesi zorunlu hale geldi.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, konaklama tesislerinde kimlik fotokopisi alınması uygulamasının tamamen sona erdiğini belirterek, "Yurda girişte kimlik ibrazı şarttır ancak kimlik fotokopisi çekilerek oteller tarafından alınmayacaktır. Bundan sonra kimlik fotokopisi alınması yasaktır. Eğer halihazırda kimlik fotokopileri bulunuyorsa tutanakla imha edilmesi gerekmektedir." dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan İlke Kararıyla birlikte Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), konaklayan kişilerden kimlik fotokopisi alınması uygulamasının hukuki dayanağı bulunmadığını açıklayarak, geçmişe yönelik tüm fotokopilerin derhal tutanakla imha edilmesini istedi. Kararda, kimliğin ibrazının teyit için yeterli olduğu, fotokopi veya tarama işlemlerinin açık rıza olmadan yapılamayacağı vurgulandı.

"Fotokopi almak yasak - İmha edilmesi gerekiyor"
Dengiz açıklamalarında, otel kayıt sisteminde yalnızca kimlik veya pasaport numarasının kaydedilmesinin yeterli olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Daha önce yürürlükte olan farklı yönetmelikler uyarınca otellerde giriş işlemleri sırasında müşterilerin kimlikleri ibraz edilir ve görevli kişi sadece kimlik veya pasaport numarasını bilgisayara kaydeder. İşlem bu şekilde gerçekleştirilir ve kimlikle ilgili fotokopi alınmazdı. Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yeni yönetmeliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu durum resmileşmiş oldu."

Dengiz, kişisel bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmasının mümkün olabileceğini ve TC kimlik numarasının kötüye kullanılabileceğini dile getirerek otel işletmelerinin temkinli olması gerektiğini vurguladı.

"Tarama da uygun değildir - Uyulmuyorsa o otelde kalmayın"
Dengiz tarama işlemlerinin de fotokopi almakla aynı kapsamda olduğunu ifade ederek şu uyarıyı yaptı:
"Otele giriş sırasında görevli kişi kimliği alıp geri vermiyor, fotokopisini çekmeye veya tarama yapmaya çalışıyorsa; bu durumda ilgili kanun maddesinin hatırlatılması gerekir. Eğer buna uyulmuyorsa o otelde konaklamanızı tavsiye ederim."

