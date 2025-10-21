PODCAST CANLI YAYIN
Osmaniye’de yolcu otobüsü yandı

Osmaniye’de yolcu otobüsü yandı

Osmaniye'de seyir halindeki otobüste çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Tarsus-Adana Gaziantep Otoyolu Toprakkale gişelerini geçen, Adıyaman'dan Mersin'e giden 02 AG 474 plakalı yolcu otobüsünde saat 04.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden şoför, aracı emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 araç ve 9 personel ile müdahale eden ekipler, yaklaşık 18 ton su ve köpük kullanarak alevleri söndürdü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
CHP'li Ali Mahir Başarır yolsuzluğu akladı hükümeti hedef aldı
CHP'li Ali Mahir Başarır yolsuzluğu akladı hükümeti hedef aldı
Antalya'da silahlı kavga kamerada: 2 ölü 1 yaralı
Antalya'da silahlı kavga kamerada: 2 ölü 1 yaralı
Erhürman'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
Erhürman'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle