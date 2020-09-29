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Orhan Gencebay, İskender Pala ve Hülya Koçyiğit’ten Azerbaycan'a destek

Orhan Gencebay, İskender Pala ve Hülya Koçyiğit’ten Azerbaycan'a destek
29.09.2020 06:26

Sanatçı Orhan Gencebay, Yazar İskender Pala ve Hülya Koçyiğit’ten Azerbaycan’a yönelik hain saldırılara tepki geldi. Sanat camiasından gelen tepkilerde Ermenistan kınandı ve Azerbaycan’a destek mesajları verildi. Öte yandan sanatçılar Azerbaycan'ın haklı tutumuna sessiz kalan uluslararası topluma çağrıda bulundu. İşte A Haber'in özel haberi...


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