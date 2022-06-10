Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan Tan Dervişoğlu İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Ankara'da 20 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 7'si yakalanmıştı. Suikast talimatını verdiği iddia edilen Levent Göktaş'ın halen arandığı öğrenilirken, operasyon sırasında yurtdışında olduğu belirtilen emekli asker Tan Dervişoğlu da Türkiye'ye döndü. Dervişoğlu'nun İstanbul Havalimanında gözaltına alınarak Ankara TEM Şubesine getirildi.



3 AY ÖNCE AFRİKA'YA GİTTİĞİ BELİRLENMİŞTİ

Yakalanan Dervişoğlu'nun 3 ay önce Güney Afrika'ya gittiği belirlenmişti.

1 NUMARALI İSİM FİRAR ETMİŞTİ

Ankara'da 20 yıl önce evinin önünde öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi olarak MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır'ın ifadeleri doğrultusunda, Özel Kuvvetler içinde yuvalanmış FETÖ bağlantılı eski askerlere yönelik operasyon düzenlenmişti. 2'si sivil 7'si eski asker 9 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrasında, o dönem MAK Alay Komutanlığı İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olan Tarkan Mumcuoğlu, yardımcısı Fikret Emek, birimde çalışan askerlerden, Altan Bora, Bülent Kutsal, Kamil Metin ile siviller Memiş Aytekin ve Osman Tuncer yakalandı.

İŞTE KAÇIŞIN HİKAYESİ

Dönemin MAK Alay Komutanı Levent Göktaş adresinde bulunamadı. Göktaş'ın Ankara Söğütözü'nde kendine ait avukatlık bürosunun adresini MERNİS'e bildirdiği, operasyon gecesi ise İstanbul Sarıyer'de kızının yaşadığı rezidansta olduğu, İstanbul'da eşinin kaldığı eve şafak vakti yapılan baskını duyunca da firar ettiği öğrenildi.

HURDACI BULUNDU

Suikastta kullanılacak telefon hatlarının Bozkır ile aynı birimde görev yapan sağlık astsubay Kamil Metin'in cep telefonu satışı yapan kardeşinden temin edildiği belirlendi.

Bozkır'ın 2002'de Göktaş'ın kendisini makamına çağırdığı, hedef kişinin Hablemitoğlu olduğunu, evinin bulunduğu bölgede keşif faaliyeti yapmasını istediği belirtildi.

Hablemitoğlu'nun evinin bulunduğu Portakal Çiçeği Sokağı ve çevresinde keşif faaliyeti görevini hurdacı kılığında yapan Bozkır, Hablemitoğlu'nun eve giriş-çıkış saatleri, alışkanlıkları gibi istihbari bilgileri keşif faaliyeti olarak not aldığını söyledi. Bozkır'ın o dönem hurda arabasını aldığı kişi ile kamyonete yükleyerek bölgeye getiren nakliyecinin de bulunup ifadesine başvuruldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, hurda arabası alınan kişi, Bozkır'ın kendisini istihbaratçı olarak tanıtıp "Bir görevde kullanacağız" diyerek arabasını aldığını söyledi.

SUİKASTIN TETŞKÇİSİ

İkinci dalgada gözaltına alınan şüphelilerden T.M.'nin Hablemitoğlu suikastının "tetikçisi" olduğu iddia edildi.

Şüpheli T.M.'nin suikastın gerçekleştirildiği gün Kazakistan'da resmi görevde olduğu bildirilmesine rağmen, yapılan araştırmalarda o gün Ankara'da bulunduğu tespit edildi. Gözaltında bulunan şüphelilerden Fikret Emek'in de o dönemde T.M.'nin komutanı olduğu belirtildi.

LEVENT GÖKTAŞ'A YAKALAMA

Gözaltı kararı çıkarılan Levent Göktaş hakkında da "kasten öldürme" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı. Dosyada, Göktaş'a "azmettirici" suçlaması yöneltildiği iddia edildi.

MİT MÜSTEŞARI OLMASINI ENGELLEDİ

Levent Göktaş'ın o dönemde Hablemitoğlu'nun MİT müsteşarı olmasının önüne geçmek amacıyla söz konusu cinayet için talimat verdiği iddiası dosyaya yansıdı. Hürriyet'in haberine göre ise MİT operasyonu ile Türkiye'ye getirilen ve soruşturma kapsamında tutuklanan eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır'ın "talimatı Levent Göktaş verdi" şeklindeki ifadesinin yanı sıra, tanık ve şüpheli olarak alınan başka ifadelerde de benzer beyanların bulunduğu belirtildi.

Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, Göktaş hakkında daha önce yurtdışına çıkış yasağı çıkarıldığı ve kendisine tebliğ edildiği öğrenildi.