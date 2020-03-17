Müge Anlı'da cinsel ilişki şoku! Zehra Topdağ'ın yengesi Kadriye hem baba hem de çocuklarıyla... 17.03.2020 14:53

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında herkesi şoke eden bir telefon bağlantısı gerçekleşti. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan tecrübeli sunucu Müge Anlı, Zehra Topdağ'ın katilini ararken ortaya çıkan gerçekler karşısında her geçen gün biraz daha şoke oluyor. Müge Anlı'nın, "Katil içinizden birisi biliyorsunuz değil mi?" dediği Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü işlenen 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetinde son durum nedir? Son olarak Zehra'nın; yengesi Kadriye'yi, küçük kızın amcası İsmail ile cinsel ilişkiye girerken gördüğü için öldürüldüğü iddia edilmişti. İsmini vermek istemeyen bir izleyicinin sözleri kan dondurdu! İşte 17 Mart Müge Anlı son bölümde yaşananlar!

Müge Anlı son bölümde cinsel ilişki şoku! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da yaşanan Zehra Topdağ cinayetinin katili amcası mı yoksa yengesi mi? İşte 17 Mart Müge Anlı son bölümde yaşanan son dakika gelişmesi!