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Müge Anlı canlı yayında Osman Biçer'in eşini öldürdüğünü açıkladı

Müge Anlı canlı yayında Osman Biçer'in eşini öldürdüğünü açıkladı
25.02.2021 10:36
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Müge Anlı Atv canlı yayında bugün (25 Şubat 2021) neler yaşanıyor? 'Karım beni aldattı gitti' diyen katil zanlısı koca Osman Biçer cinayeti itiraf etti ardından gömdüğü yeri gösterdi. Güldane Biçer'in kemikleri bulundu. 10 yıldır ihanet ettiği ve kayıp olduğu öne sürülen ancak eşi tarafından cinayete kurban giden Güldane Biçer'in annesi de kızının kemiklerinin çıkarıldığı sırada tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Son dakika gelişmesinin detayları Müge Anlı Atv canlı yayınında...


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