MSB'den "Gazze Görev Gücü" açıklaması: "TSK, her türlü görevi üstlenmeye hazırdır" | Suriye'de SDG'ye "entegrasyon" uyarısı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Gazze'de sağlanan ateşkes mutabakatının ardından bölgede güvenliği sağlamak için Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurulması planlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gazze'de kurulacak görev gücüne katılımımıza yönelik muhataplarımız ile temaslarımız devam etmektedir" denildi. TSK'nın her türlü görevi üstlenmeye hazır olduğu vurgulandı. Öte yandan MSB kaynakları Eurofighter tedariğine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Suriye'de son duruma ilişkin SDG'ye "entegrasyon" uyarısı yapıldı.

