Millî Savunma Bakanlığı'ndan, "Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir." açıklaması yapıldı.
MSB, Oruç Reis'in yeni görüntüsünü yayınladı: Kararlılıkla koruma görevine devam ediyoruz
13.08.2020 20:58
- MSB, Oruç Reis'in yeni görüntüsünü yayınladı: Kararlılıkla koruma görevine devam ediyoruz
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