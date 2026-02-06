PODCAST CANLI YAYIN
MİT'in Mossad casuslarına yaptığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı, “MONİTUM Faaliyeti” sonucu İsrail İstihbarat Servisi’ne çalıştığını tespit ettiği 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan Mehmet Budak Derya ile Veysel Kerimoğlu'nun mermer ticareti adı altında Mossad'a bilgi sızdırdığı tespit edildi. Budak'ın İsrail’in Gazze’yi işgal politikası çerçevesinde tesis ettiği ticari ilişkileri de kullanarak Gazze’ye giriş izni almaya çalıştığı ifade edildi. Mossad casusunun Gazze’de aradığı depoların fotoğraflarını İsrail istihbaratına ilettiği belirtildi. Yapılan operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

