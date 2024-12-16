Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 16:27

Ümraniye'de bir şahıs elinde silahla metro kumanda merkezini bastı. Şüpheli, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, 12 Aralık 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında Ümraniye ilçesi Parseller Mahallesi'nde bulunan İ.B.B. Behiç Erkin Metro Kumanda Merkezi'nde meydana geldi. Elinde silahla metro kumanda merkezine gelen Y.K. isimli şahıs, güvenlik görevlilerinin kendisini içeri almaması üzerine havaya ateş açtı. Güvenlik personelini rehin almaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin 'teslim ol' çağrısı üzerine şüpheli polise ateş etmeye çalıştı ancak silah tutukluluk yaptı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alınan şahıs, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Öte yandan, Y.K.'nin İBB metrosunda vatman olarak çalıştığı ve işten çıkarıldığı öğrenildi.