Meteoroloji'den son dakika kuvvetli buzlanma ve don uyarısı! 6 Aralık bugün hava durumu nasıl olacak? 06.12.2019 09:42

Meteoroloji tarafından 6 Aralık hava durumu son dakika olarak duyuruldu. Yapılan açıklamada, İç ve Doğu Bölgelerimizde görülecek kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği bildirildi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek ve önemli bir değişiklik olmayacak. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkemizin iç ve doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tunceli ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi. İç ve Doğu bölgelerde ise kuvvetli buzlanma ve don olacağı gelen bilgiler arasında. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 6 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Şanlıurfa'da yer yer kuvvetli olmak üzere Güneydoğu Anadolu ile Ordu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON UYARISI

Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da 3 gün boyunca (06-07-08 Aralık 2019 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) kuvvetli, iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın, ilgililerin ve sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU İÇİN DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

KONYA °C, 4°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

SİVAS °C, 3°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu sabah saatlerinde Ordu'nun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

BAYBURT °C, 5°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 7°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile kuzeydoğu kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

MALATYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.