Meteoroloji'den son dakika kuvvetli buzlanma ve don uyarısı! 6 Aralık bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji tarafından 6 Aralık hava durumu son dakika olarak duyuruldu. Yapılan açıklamada, İç ve Doğu Bölgelerimizde görülecek kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği bildirildi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek ve önemli bir değişiklik olmayacak. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkemizin iç ve doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tunceli ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi. İç ve Doğu bölgelerde ise kuvvetli buzlanma ve don olacağı gelen bilgiler arasında. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 6 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu...
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Şanlıurfa'da yer yer kuvvetli olmak üzere Güneydoğu Anadolu ile Ordu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ BUZLANMA VE DON UYARISI
Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da 3 gün boyunca (06-07-08 Aralık 2019 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) kuvvetli, iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın, ilgililerin ve sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU İÇİN DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BURSA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
KONYA °C, 4°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
SİVAS °C, 3°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu sabah saatlerinde Ordu'nun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
BAYBURT °C, 5°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 7°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile kuzeydoğu kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 1°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
MALATYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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