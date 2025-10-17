Meteoroloji’den 17 Ekim uyarısı: Bazı illerde sis, Karadeniz’de sağanak bekleniyor

Yurdun kuzeybatısı ile Karadeniz'in bazı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde hava genel olarak açık ve az bulutlu geçecek. Ancak sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR YAKLAŞIYOR: PAZAR GÜNÜ SOĞUK CEPHE ETKİLİ OLACAK

◾A Haber'e konuşan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul ve ülke genelinde beklenen yağışlarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Tek'e göre, İstanbul'da hafta sonu itibarıyla yağışlar etkili olacak.

◾İstanbul'da gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim. Kentte poyraz yönünden esen rüzgarın hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye kadar çıkıyor. Buna rağmen sıcaklıklar 22 derece civarında seyrediyor. Bugün için İstanbul'da yağış beklenmiyor ancak gece saatlerinden itibaren Akdeniz üzerinden gelen zayıf bir yağışlı sistemin etkisi hissedilebilir.

ASIL YAĞIŞ PAZAR GÜNÜ GELİYOR

◾Adil Tek'in açıklamasına göre, esas yağışlı sistem cumartesi gecesinden pazar sabahına geçişte etkili olacak. Kuzeyden gelen soğuk cephe geçişiyle birlikte İstanbul'da pazar günü yağışlar başlayacak ve pazartesi gününe kadar devam edecek.

◾Yağışlarla birlikte sıcaklıklarda da 4-5 derecelik düşüş bekleniyor.

◾Pazartesi günü etkili olacak yağışların ardından, salı ve çarşamba günleri yağışsız geçecek. Ancak perşembe günü yeni bir yağışlı sistemin İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Ekim ayı boyunca yağışlı sistemlerin sık sık geçiş yapacağı öngörülüyor.

◾Şu anda yurt genelinde yağış görülmüyor. Kuzey bölgelerde parçalı ve yer yer çok bulutlu, güneyde ise açık bir hava hakim.

Gece saatlerinde kuzey Ege, Marmara'nın batısı ve Trakya'da zayıf yağış geçişleri bekleniyor.

◾Pazar günü etkili olacak sistemin, Marmara'nın güneyi, doğusu ve Ege'nin kuzey kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle İzmir, Manisa ve Uşak çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışlar ve sel riski bulunuyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Trakya bölgesi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneyi, İç Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.

HAVA SICAKLIĞI 4 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığını açıkladı.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonunun ilk gününde Batı ve Kuzey bölgelerinde parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı hava etkisini sürdürecek. İç Anadolu ile Doğu bölgelerinde ise sıcaklıkların yükselişe geçtiği gözlemlendi. Akdeniz kıyılarında termometreler yaklaşık 27 dereceyi gösterirken, meteoroloji uzmanları Pazar günü itibarıyla başlayacak belirgin hava değişimi konusunda uyarıda bulundu.

19 Ekim Pazar gününden itibaren Türkiye genelinde sıcaklıklarda keskin bir düşüş yaşanması bekleniyor. Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası, ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alacak.

Pazar günü tahminlerine göre, özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklıklar sert bir şekilde düşecek. İstanbul'da hava 16-18 dereceye kadar inerken, kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 24-27 derece bandına gerilerken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur yağması tahmin ediliyor.