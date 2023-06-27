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Merdan Yanardağ adliyede görüntülendi! HDPKK'lı Sırrı Süreyya Önder ile sarılması dikkat çekti!

Merdan Yanardağ adliyede görüntülendi! HDPKK'lı Sırrı Süreyya Önder ile sarılması dikkat çekti!
27.06.2023 15:46

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir televizyon programında gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Yanardağ dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yanardağ, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Merdan Yanardağ, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Merdan Yanardağ'ın adliyede kendisini ziyarete gelen HDPKK'lı Sırrı Süreyya Önder ile sarılması da dikkat çekti.

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