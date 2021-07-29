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#MARMARİS! Muğla Marmaris'te yangın! Dumanlar göğü kapladı! Sabotaj iddiaları yükseldi

#MARMARİS! Muğla Marmaris'te yangın! Dumanlar göğü kapladı! Sabotaj iddiaları yükseldi
29.07.2021 15:16
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#MARMARİS! Muğla Marmaris'te yangın! Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın yerleşim yerlerine 100 metreye kadar yaklaştı. Bölgeden yangına dair çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Haber Spikeri Buse Yıldırım'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde dumanların göğü kapladığı ve yerleşim yerlerine çok yakınlaştığı görülüyor. Ayrıca Yıldırım'ın videolu paylaşımına sabotaj iddiası damga vurdu. Yıldırım, ''Marmaris’teki yangının iki ayrı noktadan aşağıdan ve yukarıdan çıkarıldığı iddia ediliyor.'' dedi.


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