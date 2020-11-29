Manzara hep aynı! Koronavirüse rağmen İstanbul'da toplu ulaşım skandalı

Son dakika haberi... Türkiye dünyayı adeta ele geçirerek şu ana kadar 61 milyonu aşkın kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs salgını için aldığı yeni tedbirlerle mücadele etmeye devam ederken skandal görüntüler de gelmeye devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına rağmen İstanbul'dan dehşete düşüren manzaralar geldi. İstanbul’da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımalara getirilen kurallara tramvaylarda uyulmadığı görüldü.

Kabataş - Bağcılar tramvay hattında dün akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Beyazıt durağında çok sayıda kişinin ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk ettiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.