PODCAST CANLI YAYIN
Mansur Yavaş "yolsuzluğu" biliyordu: Seni alacaklar Ekrem!

Mansur Yavaş "yolsuzluğu" biliyordu: Seni alacaklar Ekrem!

CHP’de "iddianame" korkusu yaşanıyor... İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması, Ekrem İmamoğlu’nun en yakın ekibinden isimlerin birer birer itirafçı olmasıyla farklı bir boyut kazandı. Belgeler, para trafiğinin bizzat başkanlık konutuna kadar uzandığını, rüşvetlerin “belgeli” şekilde döndüğünü ortaya koydu. İddianamenin önümüzdeki günlerde geleceği konuşulurken siyasi kulislerde İmamoğlu'nun mahkemede "susma hakkını" kullanacağı dillendiriliyor. En çarpıcı iddia ise Şubat ayında yapılan Ekrem İmamoğlu- Mansur Yavaş- Özgür Özel zirvesinden geldi. Mansur Yavaş’ın o toplantıda “Cumhurbaşkanlığı adaylığı için acele etme, seni alacaklar Ekrem” uyarısında bulunduğu öne sürülüyor. Milliyet Yazarı Zafer Şahin o görüşmeyi ve yaşananları anlattı.

Bunlar da Var

Beykoz’da dehşet kamerada: Eski sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!
Beykoz’da dehşet kamerada: Eski sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!
Tekirdağ’da can pazarı: Çöp kamyonu metrelerce yüksekten şarampole uçtu
Tekirdağ’da can pazarı: Çöp kamyonu metrelerce yüksekten şarampole uçtu
Bursa merkezli dev operasyon: Çirkinler ve Daltonlar çetesi çökertildi! 16 kişi tutuklandı
Bursa merkezli dev operasyon: Çirkinler ve Daltonlar çetesi çökertildi! 16 kişi tutuklandı
Çekmeköy'de İETT otobüs kazası kamerada! Çamlık durağındaki kaza anı güvenlik kamerası videosu!
Çekmeköy'de İETT otobüs kazası kamerada! Çamlık durağındaki kaza anı güvenlik kamerası videosu!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle