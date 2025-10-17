Mansur Yavaş "yolsuzluğu" biliyordu: Seni alacaklar Ekrem!

CHP’de "iddianame" korkusu yaşanıyor... İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması, Ekrem İmamoğlu’nun en yakın ekibinden isimlerin birer birer itirafçı olmasıyla farklı bir boyut kazandı. Belgeler, para trafiğinin bizzat başkanlık konutuna kadar uzandığını, rüşvetlerin “belgeli” şekilde döndüğünü ortaya koydu. İddianamenin önümüzdeki günlerde geleceği konuşulurken siyasi kulislerde İmamoğlu'nun mahkemede "susma hakkını" kullanacağı dillendiriliyor. En çarpıcı iddia ise Şubat ayında yapılan Ekrem İmamoğlu- Mansur Yavaş- Özgür Özel zirvesinden geldi. Mansur Yavaş’ın o toplantıda “Cumhurbaşkanlığı adaylığı için acele etme, seni alacaklar Ekrem” uyarısında bulunduğu öne sürülüyor. Milliyet Yazarı Zafer Şahin o görüşmeyi ve yaşananları anlattı.