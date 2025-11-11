PODCAST CANLI YAYIN
Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü gözaltına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otizmli ortaokul öğrencisi B.U.U.'yu merdivenden iterek yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmada komutanlığındaki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen okul müdürü Bekir Güçlü, çıkarıldığı mahkemece, 'kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Güçlü'nün ifadesinde, "Öğrencimizi merdivenden inerken gördüğümde montundan – omzundan, tutarak niye derse girmediğini sordum. Küfürle karşılık verdi, kendini geriye doğru itti. Bir an da dengesini kaybedip merdivenlerden düşüp, yuvarlandı. İtme girişimim, kasıtlı bir hareketim yoktu. Kameraları farklı açılardan izlerseniz benim dediklerimi göreceksiniz" dediği öğrenildi.

