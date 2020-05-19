Libya ordusu BAE'nin darbeci Hafter'e gönderdiği Krasukha Elektronik Harp Sistemini böyle imha etti!

19.05.2020 01:15

Libya hükümeti, darbe girişimine kalkışan Hafter ve destekçilerine darbe vurmaya devam ediyor. Libya ordusu, hava unsurlarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter'e tahsis ettiği Rus yapımı Krasukha Elektronik Harp Sistemini vurdu.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler tarafından imha edilen, Hafter'e ait hava savunma sistemi transfer edildi.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler bugün ele geçirdikleri Vatiyye Hava Üssü'nde imha ettikleri Darbeci General Hafter'e ait Rus yapımı sistem başkent Trablus'a sevk etti.

UMH güçleri, ülkenin batısındaki en stratejik askeri nokta olan Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü ele geçirmek için 2 hafta önce operasyon başlatmıştı.





