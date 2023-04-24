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Kuzey Marmara Otoyolu'nda geçiş rekoru: 1 Milyon 750 Bin

Kuzey Marmara Otoyolu'nda geçiş rekoru: 1 Milyon 750 Bin
24.04.2023 12:37 - Son Güncelleme: 24.04.2023 12:39

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Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların dönüş yolculuğu nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Kuzey Marmara Otoyolu Bakım İşletme Direktörü Atilla Akbelen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte rekora dair detaylar...

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nde, 22 Nisan'da, 85 bin 437 araç geçişiyle rekor kırıldığını ifade etti.

DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YATIRIMLAR
Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımında, "Bir rekor da Avrasya Tüneli'nden. 22 Nisan'da Avrasya Tüneli'ni 85 bin 437 araç kullandı. Doğru zamanda, doğru yatırımlar." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada da Aralık 2016'da açılan Avrasya Tüneli'nin İstanbul trafiğine nefes aldırdığını, hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağladığını belirtti.

EN YÜKSEK GEÇİŞ SAYISI
Tüneldeki araç yoğunluğu artışının da devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, "22 Nisan'da tüneli 85 bin 437 araç kullanarak, günlük en yüksek geçiş sayısına ulaştık. Doğru zamanda, doğru yaptığımız yatırımlarla ülkemiz kazanıyor." ifadesini kullandı.

İki kıta arasını 5 kilometreye düşüren Avrasya Tüneli'nin İstanbul'un güney aksındaki ulaşım mesafelerini yaklaşık 10 kilometre kısalttığına dikkati çeken Karaismailoğlu, tünelin, Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuğu da 5 dakikaya kadar indirdiğini bildirdi.

Öte yandan Bakan Karaismailoğlu, dün, 22 Nisan'da, Osmangazi Köprüsü'nden 87 bin 352 araç geçişiyle de rekor kırıldığını açıklamıştı.

KMO'DA BAYRAM YOĞUNLUĞU
Kuzey Marmara Otoyolu Bakım İşletme Direktörü Atilla Akbelen, A Haber'e yaptığı açıklamalarda, "İstanbul'da AFAD ile yaptığımız tetkilerde Kuzey Marmara Otoyolu bir kaçıs ve kurtarma otoyolu olarak planlandı. 9 şiddetindeki depreme dayanacak güçte yapıldığı için kullanılabilecek durumda" dedi.

Akbelen, "Bayram günleri haftasonuna denk geldiği için geçişte bu rakamlara ulaştık. Kurban Bayramı'nda da tüm personelimizle olabilecek tüm yoğunluğa karşı teyakkuz halinde olacağız." ifadesini kullandı.

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