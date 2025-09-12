PODCAST CANLI YAYIN

Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalanlar var!

Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle binada mahsur kalanları kurtarma çalışması sürüyor. Yaralılar ve dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor

Bunlar da Var

Ankara’da kayınpeder vahşeti: Başak Arslan için kadınlar omuz omuza!
Barrack'ın "Sykes Picot" itirafının aylar sonra kokusu çıktı
Edirne’de korkunç aile faciası: Yemeklere siyanür kattığını söyledi, evi ateşe verdi! | Annesine baltayla abisine bıçakla saldırdı
Maltepe'de atış poligonunda korkunç ölüm
