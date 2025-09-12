PODCAST
Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalanlar var!
Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 13:32
Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle binada mahsur kalanları kurtarma çalışması sürüyor. Yaralılar ve dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor
