Koronavirüse yakalanan Milli Kayakçı Sıla Kara yaşadıklarını anlattı!

06.09.2020 20:33

Milli Kayakçı Sıla Kara ve 4 sporcu arkadaşı koronavirüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan "Dağların Kızı" lakaplı Kara, yaşadığı zorlu süreci A Haber'de anlattı. Milli sporcu, karantinanın 14. gününde olduğunu söylerken vatandaşları uyardı "Gençliğinize güvenmeyin, sporcuyum kolay ayakta atlatırım, 65 yaş üzerini etkiliyor diye düşünüyordum ama ağır atlattım". ifadelerini kullandı. "Sıkı tedbir almama rağmen hastalığın nereden geldiğini halen anlayamadım" diyen Kara, "Güvendiğiniz tek şey maske ve eldivenleriniz olsun" şeklinde konuştu.

Erzurum'da bulunan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde Milli Kayakçı Sıla Kara ve 4 sporcu arkadaşı koronavirüse yakalandı.

Test sonuçları pozitif çıkan isimlerden milli kayakçı Sıla Kara yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

Koronavirüs Erzurum'da bulunan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne de girdi. Yaklaşık 50 sporcunun kamp yaptığı tesiste bazı isimlerde semptomlar görüldü.

Yapılan testlerin ardından 5 sporcunun sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine yetkililer, kampı sonlandırdı ve sonuçları negatif çıkan isimleri evlerine gönderdi.

Beş sporcu ise kamp gördükleri Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde karantinaya alındı.

"NEFES ALMAKTA ÇOK ZORLANDIM"

Test sonuçları pozitif çıkan isimlerden milli kayakçı Sıla Kara yaşadıklarını anlattı.

"Çok ağır semptomlar geçirdim. Nefes almakta çok zorlandım. Antrenmanlarda Palandöken Dağı'nın zirvesine koşarak çıkan biri olarak bu hastalığa yakalansam hafif atlatırım diye düşünüyordum ama öyle değilmiş. Kimse bu hastalık bana bulaşmaz demesin ve gençliğine güvenmesin. Karantinanın 14'inci günündeyim hâlâ nefes almakta zorlanıyorum. Sporcu olmama rağmen çok ağır oldu. Milli Olimpiyat Komitesi, federasyonumuz ve ildeki yetkililerin bize gösterdiği yakın ilgi ve psikolojik destek için teşekkür ederim. Benim tek isteğim; yaşlısı genci demeden herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmesi."