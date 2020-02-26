Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Canan Ağ'dan aşı açıklaması! 26.02.2020 11:04

Koronavirüs tüm dünyada yayılmaya devam ederken Türkiye’de ise virüs adına bir bilim kurulu kuruldu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Canan Ağ’da virüse dair son gelişmeleri A Haber’de anlattı. Ağ, aşının üretilme aşamasının uzun bir süreç olduğunu ve önümüzdeki yıl içerisinde üretilebileceğini belirtti.

"ANKARA'DA HIZLI TANI KOYABİLEN BİR KİT GELİŞTİRİLDİ"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Canan Ağ şu önemli açıklamaları kaydetti:

"Aralık ayında Çin'de nükseden virüs ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü böyle bir hastalığın varlığını ortaya koydu. Daha sonra ise Sağlık Bakanlığı doğru kararlar verebilmek için 28 öğretim üyesinden oluşan bilim kurulu kurma kararı aldı. Bu komisyonda eğitim modülleri hazırlandı ve şu anda tüm hastanelerimize bu modüller dağıtılarak önlemler alındı. Çin'de evlerinde bu etkenle karşılaşan ve iyileşen hasta sayısının daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu bizim için elbette daha iyi bir durumdur. Aşı ile ilgili ise çalışmalar devam etmektedir fakat bunun insanlara uygulanması ve yanıtların yeterli olup olmamasının anlaşılması için önümüzde uzun bir süreç vardır. Bizler önümüzdeki yıl aşı ile ilgili konuşabiliyor olabiliriz. Çünkü aşılar son derece güvenlik sınırları yüksek malzemelerle üretilir. Bu yüzden pek çok gönüllü üzerinde denenerek üretilmesi gerekir."

Ankara'da hızlı tanı koyulmasına yönelik çalışmalar yapan bilim grubu olduğunu belirten Ağ "Reoloji grubunun hızlı tanı koyma ile ilgili geliştirdiği bir kit var. Bizler bilim dünyasında bu çalışma ile gurur duyduk. Bu grup herhangi bir salgın durumunda hızlı tanı koyabilecektir. Bu Türkiye için övünç kaynağıdır." dedi.