Konya’da çekici üzerindeki otomobil alev aldı!

Konya'nın Beyşehir ilçesi yakınlarında seyir halindeki çekicinin üzerindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Olay, Antalya-Konya Karayolu Demirkapı Tüneli yakınlarında yaşandı. Antalya'dan Derebucak yönüne ilerleyen çekici sürücüsü, yükselen alevleri fark ederek aracı yol kenarına çekti. Yangına ilk müdahale yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından yapıldı. Söndürme tüpleriyle alevlere müdahale eden sürücüler, yangını kontrol altına aldı.

Çekici sürücüsü, yanan otomobilin yangının çekiciye sıçramasını önlemek için hızlıca aracını indirdi. Yangın sonrası otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında trafik normale döndü.