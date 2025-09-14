PODCAST CANLI YAYIN

Konya’da çekici üzerindeki otomobil alev aldı!

Konya’nın Beyşehir ilçesi yakınlarında seyir halindeki çekicinin üzerindeki otomobil alev aldı. Sürücünün hızlı müdahalesi ve çevredeki araç sürücülerinin desteğiyle yangın kontrol altına alınırken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Beyşehir ilçesi yakınlarında seyir halindeki çekicinin üzerindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Olay, Antalya-Konya Karayolu Demirkapı Tüneli yakınlarında yaşandı. Antalya'dan Derebucak yönüne ilerleyen çekici sürücüsü, yükselen alevleri fark ederek aracı yol kenarına çekti. Yangına ilk müdahale yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından yapıldı. Söndürme tüpleriyle alevlere müdahale eden sürücüler, yangını kontrol altına aldı.

Çekici sürücüsü, yanan otomobilin yangının çekiciye sıçramasını önlemek için hızlıca aracını indirdi. Yangın sonrası otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında trafik normale döndü.

Bunlar da Var

Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle