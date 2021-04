Konya son dakika! Düşen NF5 uçağının teknik özellikleri neler? Türk Yıldızları NF-5 uçakları ile ilgili bilgiler…

Gündemde yüzbinlerce kişi NF5 özellikleri neler? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Gelen son dakika habere göre Konya Karatay’da Türk Yıldızları eğitim uçağı düştü ve bunu duyan vatandaşlar Konya’da düşen Türk Yıldızları NF-5 uçakları ile ilgili bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Türk Yıldızları NF5 özelliklerini A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.

NF5 özellikleri neler? Konya'da düşen Türk Yıldızları NF-5 uçakları özellikleri nasıl? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Gelen son dakika haberde Konya Karatay'da Konya 3. Ana Jet Üssü'nden kalkan Türk Yıldızları'na ait NF-5 akrobasi uçağı eğitim uçuşu esnasında düştüğü duyuruldu. Arama kurtarma ekipleri tarafından pilotu arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İşte detaylar...

KONYA'DA DÜŞEN TÜRK YILDIZLARI NF-5 UÇAKLARININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Türk Hava Kuvvetlerinde 1987'den bu yana kullanılan NF-5'ler, akrobasi çalışmaları esnasında uçuş sistemleri ve performansları sayesinde akrobasi uçuşuna en uygun uçak olarak seçilmiştir. Dünya havacılık literatürü tarandığında F-5 uçağının dizaynının, süpersonik jet uçuşuna en uygun uçak dizaynı olarak tanımlandığı görülmektedir.

Eskişehir 1'inci Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığınca, Ağustos 1993'te başlatılan proje kapsamında;

Aerodinamik sürüklemeyi arttıran chaff / flare dispanser üniteleriyle, top namluları sökülerek iptal edilmiş, bu bölgelere yapısal tadilat uygulanmıştır.

Borda paneli, pilotlara kullanım ve görüş kolaylığı sağlamak için yeniden tasarlanmıştır.

Daha iyi görüş alanı sağlamak için, kokpitte yer alan aynalar, F-4 uçaklarında kullanılan aynalarla değiştirilip, ilave bir ayna takılmıştır.

Uçağın gösteri amacıyla duman salabilmesi için, yakıt deposu olarak kullanılan kanat ucu depolarının diğer depolarla irtibatları kesilerek boya tankına dönüştürülmüş, tank içindeki boyanın egzoza pompalanabilmesi için boya tankı içine hidrolik bir pompa takılmıştır.

Uçakların gövdesi şu anki hâline boyanmıştır.

Türk Yıldızları Akrobasi Timi'ne tahsis edilen dokuz adet NF-5A ve bir adet NF-5B uçağında yapılan tadilat ve değişiklikler Temmuz 1994'te bitirilerek birliğine teslim edilmiştir. Yapılan tadilatlara ilave olarak, uçuş sonrası performans değerlendirmelerinin etkinliğinin arttırılması maksadıyla 2000 yılında uçaklara üç eksenli VTR (kamera kayıt sistemi) sistemi eklenmiştir. Türk Yıldızları 2010 yılından itibaren modernize edilmiş NF-5 2000 uçakları ile gösterilerini gerçekleştirmektedir. Şu anda tim görevine "10" adet NF-5A 2000 ve "6" adet NF-5B 2000 uçağı ile devam etmektedir.

Nf-5 Uçağının Teknik Özellikleri:

Uzunluk:47,2 feet

Genişlik:25,8 feet

Yükseklik:13,2 feet

Ağırlık:14689 lb

Takat:2x2925 lb

Takat:A/B 2x4300 lb

Yakıt:3964 lb

Yakıt Tipi:jp-8 / jp-4

Azami Sürat:710 knot (1315 km/saat)

G Limitleri:7,33 / -3,0

Dönüş Yarıçapı: 4800 feet / 0,82 mach / 5,5 G / 11 degrees in one second

Motor Tipi ve Gücü:2xGE J-85-CAN-15 / 2x4300 lb'dir.