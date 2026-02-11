Ağrı-Doğubayazıt kara yolunda kar ve tipi esareti

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıAğrı-Doğubayazıt kara yolunda kar ve tipi esaretiAğrı-Doğubayazıt kara yolunda kar ve tipi esaretiGiriş Tarihi: 11 Şubat 2026 14:11 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 14:14 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Ağrı’da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı durma noktasına getirdi. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra indiği Ağrı-Doğubayazıt kara yolunda TIR’lar ve yolcu otobüsleri yolda kalırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.Bunlar da Var 05:07Yurt genelinde hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış geliyor taşkınlara dikkat! 11.02.2026Çarşamba 06:05Başkan Erdoğan imzasıyla Kabine'de görev değişimi! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek Adalet Bakanı | İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu 11.02.2026Çarşamba 01:52Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Kur’an-ı Kerim tilaveti: O video gündem oldu 11.02.2026Çarşamba 02:22İslam Memiş’ten altın analizi: Gram ve ons altında beklediği seviyeleri açıkladı! 10.02.2026SalıCANLI YAYIN