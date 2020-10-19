KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Habere konuştu: Kalıcı çözümde temel şartımız Türkiye'nin garantör ülke olması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini kazanan Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kıbrıs Türk halkına teşekkürlerini ileten Tatar, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm istediklerini ifade eden Ersin Tatar, bu konuda temel şartın Türkiye'nin bu konuda garantör ülke olmasının olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan'ın kendisini arayarak tebrik ettiğini belirten Tatar, Türkiye ile uyum ile çalışacaklarını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini kazanan Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kıbrıs Türk halkına teşekkürlerini ileten Tatar, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm istediklerini ifade eden Ersin Tatar, bu konuda temel şartın Türkiye'nin bu konuda garantör ülke olmasının olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan'ın kendisini arayarak tebrik ettiğini belirten Tatar, Türkiye ile uyum ile çalışacaklarını söyledi.