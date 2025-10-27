Kırıkkale'nin merkez ilçesine bağlı Ahılı köyü Ömerli mevkiinde, gece saatlerinde bağ evinde düzenlenen alkollü eğlence, ihbar üzerine polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Eğlence sırasında havaya ateş açıldığı bildirildi. Olay yerine giden Asayiş Şubesi ekipleri, jandarma personeli Y.E.Ç.'nin tabancayı poşete gizlemeye çalıştığını tespit etti.

Bu sırada, bahçedeki şahıslar polise saldırdı. Yaşanan arbedede polis memurları H.İ. ve A.D. darp edilerek yaralandı.

1'i çalıntı, 4 tabanca ele geçirildi

Olayın büyümesi üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Müdahale sonrası kontrol altına alınan olayda, jandarma personeli Y.E.Ç. ve V.T. ile infaz koruma memuru Ş.B.K.'ye ait üç tabanca ile bir çalıntı silah ele geçirildi.

Bağ evindeki incelemelerin ardından, aralarında iki jandarma personeli ve bir infaz koruma memurunun da bulunduğu toplam 23 kişi gözaltına alındı.

Yaralı polisler şikayetçi oldu

Yaralanan polis memurları darp raporu alarak şikayetçi oldu. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Olayla ilgili "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından adli soruşturma başlatıldı.