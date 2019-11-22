Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan sözlerine genç kızın yüz ifadeleri olay oldu! 22.11.2019 12:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir törende Başkan Erdoğan’ı kast ederek "Beyefendiyi aşağıya indireceğiz" ifadelerine tam arkasında bulunan genç kızın tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış töreninde, platforma üniversite öğrencisi genç kızlarla çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sözleri esnasında arkasındaki genç kızın yüzünün aldığı şekil ise olay oldu.

"BEYFENDİYİ AŞAĞIYA İNDİRECEĞİZ"

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaseti başlatıyoruz. Kavgadan uzak bir siyaset, dostlukla inşa edilmiş bir siyaset. Yanlışa karşı duran, yılmayan bir siyaset anlayışı ile yola çıktık. Yerel yönetimlerde bir başarı sağladık. Sıra geldi ikinci etaba. İkinci etapta da göreceksiniz beyefendiyi aşağı indireceğiz." dedi.

"ARKASINDAKİ KIZ BİLE İNANMADI!"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek dile getirdiği bu sözler üzerine arkasında yer alan üniversite öğrencisi kızın yüzünün değişmesi dikkat çekti. CHP liderinin sağ tarafında duran üniversiteli kızın bu sözlere verdiği tepki sosyal medyada olay oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, 'Arkasındaki kız bile inanmadı' yorumunda bulundu.