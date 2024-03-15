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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 15 Mart 2024, 12:12 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024, 12:11

Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam yemininde son perde | Hasan Ufuk Çakır'dan değişimcilere: Bizi hançerleyenleri unutmadık!

Son dakika haberleri... Türkiye, yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP'de kaos bitmek tükenmek bilmiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan yenilginin ardından koltuktuğu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, geri dönmek için gün sayıyor. İntikam yemini eden Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçileri olağanüstü kurultaya hazırlanıyor. Parti içindeki kavgayı körükleyen son olay ise Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'dan geldi. Çakır, "Bizi hançerleyenleri unutmadık" diyerek "Geliyor 31 Mart. Ama onunla beraber bir kişi daha geliyor. İşte o bir kişi geldiği zaman zıp zıp zıplayanlara el kol işareti yapanlara bir ders verme zamanı geldi" ifadelerini kullandı. Ankara’dan sıcak detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Kemal Kılıçdaroğlunun intikam yemininde son perde | CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakırdan değişimcilere: Bizi hançerleyenleri unutmadık!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam yemininde son perde | CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'dan değişimcilere: Bizi hançerleyenleri unutmadık!

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