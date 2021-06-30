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'Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite' Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "yalan terörü" tepkisi

'Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite' Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na
30.06.2021 13:53
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin yalan ve iftira politikasını "yalan terörü" diyerek nitelendirirken "Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite" yalanını sürdüren Kılıçdaroğlu'na "Bu ne densizliktir. Bu ne terbiyesizliktir. Bir ülke ki, aramızda ilişkilerimiz var. Bu ülkenin bizimle olan ilişkilerini bir kenara koyup kalkıp Katarlı öğrenciler sınavsız olarak imtihana girebilecekler diyorsunuz. Tepeden tırnağa yalan. Bunlar zaten yalan dersini özellikle alıyorlar" sözleriyle tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, yalanın sınava giren 2 milyon 600 bin öğrenci ve ailelerine (yaklaşık 10 milyon kişi) saygısızlık olduğunu da sözlerine ekledi.


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