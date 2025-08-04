Kastamonu’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir halindeki otomobil motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, Cide-İnebolu karayolu üzerindeki Seyir Terası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 37 PP 957 plakalı Fiat-Tofaş marka araç, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Motor kısmından yükselen dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı.

Yangını fark eden vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç tamamen yanarak hurdaya döndü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.