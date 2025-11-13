PODCAST CANLI YAYIN
Kastamonu'da cansız bedenleri bulunmuştu: Anne ve oğlu gözyaşları içinde toprağa verildi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı, gözyaşları arasında yan yana defnedildi. Anne ve oğlunun hem doğum hem de ölüm tarihlerinin aynı olması yürekleri dağladı.

Bozkurt ilçesinde günlerdir haber alınamayan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı, yapılan arama çalışmaları sonucu 9 gün sonra cansız halde bulunmuştu.
İlçe halkını yasa boğan acı olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Anne ve Oğlu Yan Yana Defnedildi

Helvacı ailesi için ilçede cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye yakınları, komşular ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gözyaşlarının dinmediği törende, anne ve oğlunun cenazeleri yan yana defnedildi.

Aynı Gün Doğdular, Aynı Gün Hayatlarını Kaybettiler

Acının en ağır yanı ise anne ve oğlunun 16 Kasım doğumlu olmaları ve ölüm tarihlerinin de aynı güne denk gelmesi oldu.
Bu detay, törene katılanların yüreklerini bir kez daha burktu.

