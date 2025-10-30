PODCAST CANLI YAYIN
Kapıkule ve İpsala gümrük kapılarında 525 kilo esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Kapıkule ve İpsala gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam değeri yaklaşık 319 milyon 844 bin Türk Lirası olan, 525 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Edirne ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Kapıkule ve İpsala gümrük kapılarına gelen 2 TIR şüpheli bulunarak takibe alındı. Gerçekleştirilen detaylı aramada, narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı kontroller neticesinde, araçların gizli bölmelerinde esrar cinsi uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen toplam 525 kilogram esrarın piyasa değerinin yaklaşık 319 milyon 844 bin Türk lirası olduğu belirlendi. Yürütülen operasyonlarla ilgili soruşturma, Edirne ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

