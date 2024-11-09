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Kamyonet otomobille çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
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Kamyonet otomobille çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 20:05 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 20:05

Denizli'nin Buldan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen kamyonetin otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatına kaybederken 1 kişi yaralandı. Kaza, Denizli'nin Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi'nde Denizli-Manisa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Manisa'dan Denizli'ye gelmekte olan A.İ.B yönetimindeki 34 KEP 242 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen kamyonet, Manisa istikametine giden A.K. yönetimindeki 45 ZU 666 plakalı otomobille kafa kafaya çaepıştı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil paramparça oldu. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada A.İ.B. adlı şahıs olay yerinde yaşamını yitirirken A.K. olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulans ile Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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