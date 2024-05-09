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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024, 20:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024, 13:55

Kamuda mülakat sistemi değişiyor! İlk kez MEB uygulayacak!

Kamuda mülakat sisteminde değişikliğe gidiliyor. Yeni sistemin ilk örneğini Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmenin atamasında kullanacak. Peki yeni mülakat sisteminde hangi kriterler uygulanacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kamuda uygulanan mülakat sisteminde önemli bir değişikliğe öncülük edecek.

Yeni sistemin ilk örneği 20 bin öğretmen atamalarında kullanılacak ve mülakat puanının daha adil ve objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin atama puanı KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakat puanının yüzde 50'si dikkate alınarak belirleneceğini açıklamıştı.

Bakan Tekin, 'Hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği bir süreci yürüteceğiz' ifadelerini kullanmıştı.

İşte yeni sistemin detayları...

HER ADAYA BİR KOD İSİM VERİLECEK
Mülakatlar daha objektif hale getirilecek. Heyet adayı aday da heyette kim olduğunu bilmeyecek. Adaya kod verilecek, yüz yüze olacak ve 45 dakika olacak.

Bu 45 dakika boyunca adayın ve komisyonun ağzından çıkan her kelime kayıt altına alınacak.

ÖĞRETMENLER 14 HAFTALIK KONUDAN SORUMLU OLACAK
Genel kültür soruları sorulmayacak. Öğretmen adaylarına önceden mesaj gönderilecek bu mesaja 14 haftalık konudan sorumlu oldukları ve mülakatta sorumlu olacağı ders ve konu hakkında bilgi verilecek. Aday kendisine yöneltilen soru ve verdiği cevabı imzalayacak.

20 BİN ÖĞRETMENİN ATAMASINDA BU SİSTEM UYGULANACAK

Heyet adayı mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak, aday puanını içeride öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak.

Yeni sistem ilk olarak 20 bin öğretmen için uygulanacak.

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