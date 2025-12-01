PODCAST CANLI YAYIN
Kağızman'da feci ölüm: Kepçenin altında kalan emekli imam vefat etti!

Kars’ın Kağızman ilçesinde yol çalışması sırasında geri manevra yapan kepçenin altında kalan emekli imam Hasan Kan yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Kağızman'ın Şahindere Mahallesi Ali Ataman Caddesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait kepçeyi kullanan operatör Murat Kuş (37), yol ve taş döşeme çalışması sırasında geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan emekli imam Hasan Kan'a (70) çarptı.

Hasan Kan olay yerinde hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle iş makinesinin altında kalan Kan, olay yerinde hayatını kaybetti. Haberi alan yakınları, Kan'ın cansız bedeni başında büyük üzüntü yaşadı.

Soruşturma sürüyor

Olay yeri incelemesinin ardından Hasan Kan'ın cenazesi Kars Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kepçe operatörü Murat Kuş ise gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

