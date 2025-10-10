PODCAST CANLI YAYIN
Kadıköy’de inşaatta feci kaza: 60 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Kadıköy’de inşaatta feci kaza: 60 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Kadıköy’de bir inşaatta çalışan 60 yaşındaki işçi Nazım T., dengesini kaybederek yüksekten düştü. Olay yerine gelen ekipler, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadıköy'de inşaatta çalışan Nazım T., yüksekten düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay saat 15.30 sıralarında Mehmet Ertem Alp Sokak'ta inşaat çalışması yapılan bir binada meydana geldi. Şantiye'de çalışan Nazım T.(60), dengesini kaybederek binanın üst katından zemindeki çukurun içine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin çalışmalarında, yüksekten düşen işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan işçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Tuzla tersanesinde feci kaza: Gemi yan yattı! 1 kişi hayatını kaybetti
Tuzla tersanesinde feci kaza: Gemi yan yattı! 1 kişi hayatını kaybetti
Tuzla'da gemi kazası kamerada: 1 ölü!
Tuzla'da gemi kazası kamerada: 1 ölü!
Sancaktepe'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 5 yaşındaki Ömer'i hayattan kopardı
Sancaktepe'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 5 yaşındaki Ömer'i hayattan kopardı
Arnavutköy'de ölümlü kaza kamerada!
Arnavutköy'de ölümlü kaza kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle