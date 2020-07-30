İzmir’in 21 yıllık hayal kırıklığı! İşte CHP’li başkanların 21 yıllık İzmir karnesi: Ne vaat ettiler ne yaptılar?

30.07.2020 12:02

Yerel yönetimler kentlerin gelişiminde önemli etkenler arasında Türkiye'de birçok Anadolu ilinde kentsel anlamda büyük ilerlemeler sağlanırken Ege’nin incisi İzmir’de bu değişiklikten söz edilemiyor. Peki İzmir neden yönetilemiyor? CHP İzmir’de ne vaat etti? Ne yaptı? A Haber muhabiri Sefer Ayçe, canlı yayında detayları aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti meclis üyesi Erhan Çalışkan, A Haber canlı yayınında İzmir’in CHP’li belediyeler yönetimindeki 21 yılını anlattı. İşte CHP’li başkanların 21 yıllık İzmir karnesi...

Yerel yönetimler kentlerin gelişiminde önemli etkenler arasında Türkiye'de birçok Anadolu ilinde kentsel anlamda büyük ilerlemeler sağlanırken Ege'nin incisi İzmir'de bu değişiklikten söz edilemiyor. Peki İzmir neden yönetilemiyor? CHP İzmir'de ne vaat etti? Ne yaptı? A Haber muhabiri Sefer Ayçe, canlı yayında detayları aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti meclis üyesi Erhan Çalışkan, A Haber canlı yayınında İzmir'in CHP'li belediyeler yönetimindeki 21 yılını anlattı. İşte CHP'li başkanların 21 yıllık İzmir karnesi...